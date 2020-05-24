جريحتان جراء حادث سير على طريق عام الشبريحا

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ جريحة إلى ​مستشفى​ حيرام اصيبت جراء تعرضها ل​حادث سير​ وقع بين ثلاث سيارات على طريق عام الشبريحا - صور. توازياً عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لجريحة ثانية اصيبت جراء الحادث.

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