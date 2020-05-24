نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ ظهر اليوم طفلاً سوري الجنسية في الرابعة من عمره الى مستشفى ​بيروت​ الحكومي ليعالج من أصابات طفيفة تعرض لها اثناء ممارسته ​السباحة​ في منطقة ​الروشة​ - بيروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: نقل طفل سوري الجنسية من شاطئ الروشة إلى المستشفى. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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