روحاني أبرق للرئيس عون مهنئا بعيد المقاومة والتحرير:تحقق من خلال صمود ومقاومة رجال ونساء لبنان

أبرق الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ للرئيس ميشال عون مهنئاً اياه ب​عيد المقاومة والتحرير​، لافتا إلى ان "هذا الانتصار التاريخي تحقق من خلال صمود ومقاومة رجال ونساء لبنان". وشدد على ان "تضامن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة كان عاملاً رئيسياً في استمرار إنجازات لبنان ضد الأعداء​​​​​​​".

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