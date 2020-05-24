فرانس برس: تسجيل أكثر من 342 ألف وفاة و5.32 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى وفاة أكثر من 342295 شخصًا حول العالم، منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 11:00 (ت غ) من قبل ظهر اليوم الأحد.

ولفتت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من 5.327.680 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 2.066.300 شخصًا على الأقلّ"، موضحةً أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي سجّلت أوّل وفاة بـ"كوفيد 19" مطلع شباط الماضي، هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع 97087 وفاة من أصل 1.622.670 إصابة. وتعافى ما لا يقلّ عن 361239 شخصًا".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّرًا بالوباء هي ​بريطانيا​ بتسجيلها 36675 وفاة من أصل 257154 إصابة، تليها ​إيطاليا​ مع 32735 وفاة من أصل 229327 إصابة، ​إسبانيا​ مع 28678 وفاة من بين 235290 إصابة، ثمّ ​فرنسا​ مع 28332 وفاة من أصل 182469 إصابة".