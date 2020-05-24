شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب: المخزون الاستراتيجي أمن واحتياطي القمح 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، رساله طمأنه لجموع المواطنين عبر الخليج 365 بتأكيدة أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية كافية جداً لتغطية احتياجات الشعب، مشيراً إلي أن محصول القمح يتجاوز الأحتياطي الخاص به 6 أشهر لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية بزيادة الإنتاجية نتيجة توسع الحكومة في الصوامع الفترة الماضية مما قلل الفواقد في المحصول.

وأضاف الحصري، أنه على تواصل مستمر مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والذي أكد أن هناك احتياطي أمن من الزيت والسكر أيضا، مشيراً إلي أن القواعد الاقتصادية تتحدث عن أن الاحتياطي الاستراتيجي يكون 3 شهور، لكننا نغطي أكثر من هذا التوقيت بكثير، قائلأً : "إحنا ماشين في الإطار المضبوط وجميع الأمور مطمأنه".

وفي ختام حديثة مع ”الخليج 365”، وجه رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، الشكر لجموع الفلاحين والمنتجين الزراعين لتحملهم المخاطر واستشعارهم المسئولية حيث يواصلونت دورهم الوطني في الزراعه وإنتاج المحاصيل المختلفة، الأمر الذي يعد محل تقدير من القيادة السياسية ومجلس النواب، و المواطنين.

واستطرد هشام الحصرى موجهأً حديثة إلي الفلاحين قائلاً : شكرا لكم، أنتم الجيش الأخضر ، ونوجه التحية لكل من يقوم بانتاج الغذاء ويسعي لتحقيق الخير لمصر، ربنا معاكم، جميعنا نعمل من أجل الوطن.