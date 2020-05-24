شكرا لقرائتكم خبر عن غدا حسن راتب ومحمد صبحي ضيفا برنامج شخصيات في حياتي علي قناة المحور فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذيع قناة المحور في حلقة خاصة غدا الاثنين ثاني أيام العيد في الساعة العاشرة مساءً، لقاء مع الفنان الكبير محمد صبحي والدكتور حسن راتب في برنامج شخصيات في حياتي، ليتم الكشف عن ذكريات تذاع لأول مرة.

ويكشف الدكتور حسن راتب كواليس وأسرار خاصة عن رحلته العامرة بالعطاء والإنجازات والتحديات التي واجهها واستطاع التغلب عليها، وأهم وأبرز الشخصيات في حياته.

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ويعرض البرنامج أيضا انفرادا، حيث يروي محمد صبحي مواقف صعبة في حياته وعن صدمته في حبه الأول، كما يرو ذكرياته عن أهم الشخصيات التي اثرت فيه بحياته. وكذلك كيف يحتفل بخمسين سنة مسرح في حياته، عبر لقاء مليء بالمفاجآت والمواقف والمحطات الهامة في حياته تحمل أسرارا.

تذاع السهرة لأول مرة غدا الاثنين ثاني أيام العيد في الساعة العاشرة مساءً فقط علي شاشة المحور