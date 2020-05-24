اخبار العالم

غدا حسن راتب ومحمد صبحي ضيفا برنامج شخصيات في حياتي علي قناة المحور فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا حسن راتب ومحمد صبحي ضيفا برنامج شخصيات في حياتي علي قناة المحور فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذيع قناة المحور في حلقة خاصة غدا الاثنين ثاني أيام العيد في الساعة العاشرة مساءً، لقاء مع الفنان الكبير محمد صبحي والدكتور حسن راتب في برنامج شخصيات في حياتي، ليتم الكشف عن ذكريات تذاع لأول مرة.

a0ea13eb-81e1-4a4d-b772-32811cfc951e

ويكشف الدكتور حسن راتب كواليس وأسرار خاصة عن رحلته العامرة بالعطاء والإنجازات والتحديات التي واجهها واستطاع التغلب عليها، وأهم وأبرز الشخصيات في حياته.

858685b2-3f3e-4780-938b-abddfb4b16f4

Advertisements

ويعرض البرنامج أيضا انفرادا، حيث يروي محمد صبحي مواقف صعبة في حياته وعن صدمته في حبه الأول، كما يرو ذكرياته عن أهم الشخصيات التي اثرت فيه بحياته. وكذلك كيف يحتفل بخمسين سنة مسرح في حياته، عبر لقاء مليء بالمفاجآت والمواقف والمحطات الهامة في حياته تحمل أسرارا.

 

تذاع السهرة لأول مرة غدا الاثنين ثاني أيام العيد في الساعة العاشرة مساءً فقط علي شاشة المحور

 

5f9ccd76-8b49-4bfd-8cee-f4008f0a8df0

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا حسن راتب ومحمد صبحي ضيفا برنامج شخصيات في حياتي علي قناة المحور فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا