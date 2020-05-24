الإمارات تلقت أكثر من 60 ألف مكالمة للاستفسار عن كورونا خلال شهرين

الأحد 24 مايو 2020

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أنها تلقت نحو 60 ألف مكالمة عبر مركز اتصال «استجابة» خلال شهري مارس وأبريل الماضيين للاستفسارات وتعليقات وحجز مواعيد أو طلبات فحص تتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي.



وقامت شركة «صحة» بتخصيص 238 شخصاً مؤهلا ومدربا من متطوعين وأطباء من موظفي الشركة لدعم مركز اتصال «استجابة» والذي أطلقته دائرة الصحة أبوظبي العام الماضي وتم التنسيق مع شركة «صحة» للتعاون في إدارته لمواجهة «كوفيد 19» والمساعدة في الرد على المتصلين وإعانة المجتمع على تجاوز تحديات هذه المرحلة الصعبة.

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وقال المدير التنفيذي لدائرة العمليات في شركة «صحة» الدكتور مروان الكعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام: «في ظل الانتشار المتسارع لوباء كوفيد – 19 تحرص «صحة» على استكشاف طرق فعّالة لدعم احتياجات أفراد المجتمع من خدمات الرعاية الصحية ».

وأضاف د. مروان في تصريحاته أن هذة الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا المستجد باتت الحاجة ماسة لأحدث الوسائل المتقدمة والابتكارات في طرق العلاج فإنه من الأهمية بالتوازي مع ذلك أن يتم التواصل مع أفراد المجتمع بشكل مباشر واعطائهم الإجابات حول استفساراتهم والمعلومات الصحية السليمة التي يحتاجونها».

وأوضح أنه خلال الشهرين الماضيين تمكن فريق العمل القائم على مركز اتصال «استجابة» من التعامل مع مكالمات بمتوسط 10 آلاف مكالمة يومياً، أي ما يقارب 400 مكالمة في الساعة وقد شكّلت المكالمات المتعلقة بحجوزات مواعيد العيادات الخارجية نسبة 39% من المكالمات التي تلقاها فريق العمل فيما بلغت المكالمات الخاصة بالاستفسارات حول فيروس «كوفيد -19» نسبة 61% منها.