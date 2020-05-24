شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول شبكة عامة لاتصالات للجيل الخامس في دولة أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت شركة الاتصالات السويدية “تيلي 2” إنه تم تفعيل أول شبكة عامة في البلاد للجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول اليوم الأحد.

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وأضافت الشركة، أن العملاء في العاصمة السويدية ستوكهولم بإمكانهم الآن الاستمتاع بسرعة الجيل الخامس بداية من اليوم، في حين يمكن للعملاء في جوتنبرج ومالمو بدء استخدام الجيل الخامس بحلول يوم 24 يونيو. ويتم توسيع الشبكة تدريجياً لتغطي باقي أنحاء البلاد.

يأتي ذلك فيما لا تزال معظم الهواتف الذكية تفتقر إلى السعة اللازمة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وأوضحت “تيلي 2″أن شبكة الجيل الخامس تتيح سرعات تصفح تزيد على واحد جيغابايت في الثانية منذ البداية، وهي أسرع أربعة أمثال من شبكة الجيل الرابع الحالية.

وأطلقت الشركة شبكات الجيل الخامس قبل منافسيها” تيليا” و”اريكسون”، اللتين تعتزمان تقديم أول شبكة لهما الإعلان للجيل الخامس غدا الاثنين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “داجنز نيهتر”.