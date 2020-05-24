شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 540 سلة غذائية للأسر المحتاجة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان أمس، 540 سلة غذائية رمضانية، للأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، منها 100 سلة وزعت لأهالي منطقة مزبود التي وقع عليها الحجر بسبب تفشي فيروس كورونا وقد استفاد من إجمالي التوزيع 3,240 فردًا، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان والأسر اللبنانية المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.