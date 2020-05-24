شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غرب إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب إقليم كهكيلويه وبوير أحمد في غرب إيران اليوم الأحد. ولم يقدم التلفزيون الرسمي أي معلومات حتى الآن بشأن وقوع ضحايا أو أضرار.

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