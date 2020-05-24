اخبار العالم

إيطاليا تبدأ في إجراء اختبارات أجسام مضادة لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تبدأ في إجراء اختبارات أجسام مضادة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

من المقرر أن تبدأ إيطاليا غدا الاثنين في إجراء اختبارات أجسام مضادة لفيروس لـ 150 ألف مواطن، من أجل تحديد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وما إذا كان هذا العدد مطابق للإحصاءات الرسمية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إن الاختبار، الذي تديره الوزارة وسلطات الإحصاءات بالتعاون مع الصليب الأحمر، سوف يتم في 2000 مكان.

وتهدف الاختبارات لتحديد عدد الذين أصيبوا بالفيروس ولكن بدون أعراض أو من ظهرت عليهم أعراض طفيفة.

Advertisements

وكان قد جرى الاعلان عن الدراسة في أبريل الماضي، والمشاركة فيها طوعية. وسوف يتم التواصل مع من يتم اختيارهم تليفونيا ومطالبتهم بالمشاركة. وسوف يتم الحفاظ على سرية بياناتهم.

ويشار إلى أن إيطاليا تعد من ضمن الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا، حيث سجلت 230 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الفيروس في لومباردي في فبراير الماضي.

وقد تم رسميا تسجيل 33 ألف حالة وفاة بالفيروس، ولكن الخبراء حذروا من أن العدد أعلى من ذلك، كما تشير دلائل إلى أن الفيروس انتشر في البلاد خلال أسابيع سبقت رصده رسميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تبدأ في إجراء اختبارات أجسام مضادة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا