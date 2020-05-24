إصابات جديدة بكورونا في الدوري الروسي لكرة القدم

وأعلن نادي سبارتاك موسكو وجود حالتين إيجابيتين لاختبارات الكشف عن كورونا، تعودان للاعبي الوسط زيليمخان باكاييف، ورومان زوبنين الذي جاء اختبار PCR سلبي لديه ما يعني أن جسمه كون أجساما مضادة.

كما أعلن نادي أورال عن حالة إيجابية واحدة تعود لمهاجمه بافل بوغريبنياك البالغ 36 عاما الذي تبين لاحقا أن جميع أفراد عائلته مصابون بالفيروس (زوجته وأولاده الثلاثة).