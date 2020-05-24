إصابات جديدة بكورونا في الدوري الروسي لكرة القدم

2020-05-24 | 14:44
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أسفرت اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي تجريها الأندية الروسية تمهيدا لاستئناف الدوري الكروي في الـ21 من يونيو المقبل، عن الكشف عن حالات جديدة للإصابة بالفيروس.
وأعلن نادي سبارتاك موسكو وجود حالتين إيجابيتين لاختبارات الكشف عن كورونا، تعودان للاعبي الوسط زيليمخان باكاييف، ورومان زوبنين الذي جاء اختبار PCR سلبي لديه ما يعني أن جسمه كون أجساما مضادة.
كما أعلن نادي أورال عن حالة إيجابية واحدة تعود لمهاجمه بافل بوغريبنياك البالغ 36 عاما الذي تبين لاحقا أن جميع أفراد عائلته مصابون بالفيروس (زوجته وأولاده الثلاثة).
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