أفاد مصدر طبي في محافظة بابل، الأحد، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "المحافظة سجّلت، اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد". وكانت وزارة الصحة والبيئة قد سجّلت، أمس السبت، 308 إصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.