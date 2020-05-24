اخبار العالم

باللغة العربية.. نجم ريال مدريد يهنئ المسلمين بعيد الفطر (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-05-24 | 13:48

باللغة العربية.. نجم ريال مدريد يهنئ المسلمين بعيد الفطر (فيديو)

2,688 مشاهدة

هنئ نجم الاسباني، الفرنسي كريم بنزيما، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.
ونشر بنزيما عبر حاسبه الرسمي على "انستغرام" وهو يرتدي الزي العربي: "السلام عليكم.. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم".

واحتفلت اغلب البلدان الإسلامية في العالم، بعيد الفطر اليوم الاحد وسط إجراءات مكافحة فيروس .


 

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باللغة العربية.. نجم ريال مدريد يهنئ المسلمين بعيد الفطر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا