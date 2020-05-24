باللغة العربية.. نجم ريال مدريد يهنئ المسلمين بعيد الفطر (فيديو)

رياضة 2020-05-24 | 13:48 2,688 مشاهدة هنئ نجم ريال مدريد الاسباني، الفرنسي كريم بنزيما، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك. ونشر بنزيما عبر حاسبه الرسمي على "انستغرام" وهو يرتدي الزي العربي: "السلام عليكم.. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم". واحتفلت اغلب البلدان الإسلامية في العالم، بعيد الفطر اليوم الاحد وسط إجراءات مكافحة فيروس كورونا.



المحرر: محمد خليل

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