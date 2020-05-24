كربلاء تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

افاد مصدر صحي، الاحد، بان دائرة صحة كربلاء سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "دائرة صحة كربلاء، سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة". تجدر الإشارة الى ان كربلاء، سجلت امس السبت، 3 إصابات بفيروس كورونا.

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