بعد توقفها سنوات.. استئناف رحلات الشحن بين تركيا وإسرائيل

استؤنفت، اليوم الأحد، رحلات الشحن بين إسرائيل وتركيا بعد توقف استمر سنوات.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه "بعد توقف استمر عشر سنوات لرحلات الشحن بين تركيا وإسرائيل حطت في مطار إسطنبول اليوم طائرة تابعة لشركة اِلعَال".





وأضافت: سُمح لشركة "اِلعَال" بتسيير رحلتي شحن جويتين خلال الأسبوع الجاري لنقل المساعدات الإنسانية".

وتابعت الإذاعة الإسرائيلية: "يشار إلى أن الشركة تطلب تنظيم رحلات شحن إنسانية بشكل دائم".





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وجاء هذا التطور في ذروة مزاعم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توتر العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

وكانت تركيا أوصلت في الأسابيع الأخيرة شحنة كبيرة من المساعدات الطبية إلى إسرائيل.





وكانت شركات الطيران الإسرائيلية أوقفت الرحلات إلى إسطنبول وإن كانت شركات الطيران التركية نظمت نحو 10 رحلات جوية يومية لتل أبيب قبل أزمة كورونا.

وأعلنت الشركات التركية عزمها استئناف رحلاتها إلى إسرائيل مع بداية الشهر المقبل.

كما أظهرت معطيات إسرائيلية زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا في السنوات القليلة الماضية.