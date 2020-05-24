ألمانيا تخشى من 100 داعشي تمرسوا في ميادين القتال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت السلطات الألمانية من أن أكثر من 100 من أنصار تنظيم داعش الإرهابي العائدين إلى ألمانيا يتمتعون بخبرة قتالية، أو تلقوا تدريبات على القتال.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن "ثمة معلومات لدى الأجهزة الأمنية تفيد بأن أكثر من 100 شخص من الذين عادوا حتى الآن، شاركوا بشكل فعال في الأعمال القتالية في سوريا أو العراق، أو تلقوا تدريبات على هذا".

وأضاف: "لا يزال هؤلاء الأشخاص محط اهتمام التحقيقات الشرطية والقضائية"، مشيرا إلى أن عدد حالات الإدانة يصل إلى بضع عشرات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وتشير توقعات الأجهزة الأمنية في برلين إلى أن أكثر من 1060 متطرفا كانوا توجهوا خلال السنوات الماضية من ألمانيا إلى سوريا أو العراق، وعاد نحو ثلث هذا العدد إلى البلاد.

وتتبع الأجهزة في ألمانيا "نهجا شاملا" في التعامل مع هؤلاء يجمع بين الملاحقة الجنائية واهتمام السلطات الأمنية، بالإضافة إلى جهود إزالة التشدد لدى بعض من هؤلاء وإعادة دمجهم.

وكان تقرير استخباراتي ألماني قال إن البلاد لا تزال هدفا مهما للجماعات الإرهابية، لافتا إلى امتلاك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في العاصمة برلين.