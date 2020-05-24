أموال قطر.. حلال للأتراك حرام على العمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر مئات العمال الأجانب في الدوحة، احتجاجا على عدم دفع أجورهم، بحسب السلطات الحكومية.

وتواجه الحكومة صعوبات اقتصادية بسبب وباء كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، وسياسات نظام الدوحة التي ساهمت في استنزاف الاقتصاد القطري.

مظاهرات وقطع طرق.. عمال قطر يستغيثون للحصول على أجورهم

Advertisements

دسائس وخيانة.. أوراق قطرية لإطالة أمد الحرب اليمنية

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يغلقون، الجمعة، طريقا رئيسية في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان، إنها "فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة".