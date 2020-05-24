قتلى وجرحى في هجوم بالهاون شرق أفغانستان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

قُتل 4 مدنيين أفغان وأصيب 7 آخرون، الأحد، إثر هجوم بقذائف الهاون على إقليم لاجمان بشرق أفغانستان، بحسب ما أكده مسؤول.



ونقلت وسائل إعلام دولية، عن أسد الله دولت ضياء المتحدث باسم حاكم الإقليم إن 7 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة علي شانج بالإقليم، لافتاً إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة منفذي الهجوم.

وتتواجد حركة طالبان بقوة في عدة أجزاء بالمنطقة، ولقد شنوا عددا من الهجمات المميتة على القوات الأمنية الأفغانية خلال الأسابيع الماضية.

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ويأتي هذا الهجوم الجديد في الوقت الذي أعلنت فيه حركة طالبان والحكومة الأفغانية عن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

وتعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، بتسريع إطلاق سراح سجناء من طالبان، بعد ترحيبه بعرض الحركة وقف إطلاق النار .

وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد 3 أشهر من التوصل لاتفاق سلام مع حركة طالبان، يتم بموجبه سحب نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان مقابل تعهد طالبان بقطع العلاقات مع جميع الإرهابيين ومنع الأراضي الأفغانية من أن تصبح ملاذات للمسلحين.

وكانت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان قد صرحت بأن حركة طالبان مسؤولة عن وقوع 208 من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي والقوات الحكومية عن 172 من الضحايا المدنيين.