بعد غياب 3 أسابيع.. زعيم كوريا الشمالية يعود للظهور مجدداً.. ويلوّح للعالم بـ «الردع النووي»

عاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للظهور مجدداً بعد غياب نحو 3 أسابيع، وذلك لمناقشة تطوير القدرات النووية ووضعها في "حالة تأهب قصوى".

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن كيم قد اختفى عن الأنظار لمدة 20 يوماً الشهر الماضي، وسط تكهنات حول حالته الصحية. زعيم كوريا الشمالية

وأضافت الصحيفة أن كيم عاد للظهور مجدداً في الأول من مايو الجاري خلال افتتاح مصنع للأسمدة تم بناؤه حديثاً، قبل أن يختفي مرة أخرى عن الجمهور.

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وأشارت إلى أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية قامت بنشر صوراً لكيم جونج أون وهو يتحدث في مؤتمر للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري.

وأوضحت الصحيفة أن زعيم كوريا الشمالية بحث خلال المؤتمر عدد من الخطوات العسكرية المهمة، وإجراءات تنظيمية وسياسية، لتعزيز القوات المسلحة والردع النووي للبلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبالرغم من تلك الصور، إلا أنه لم يتم التحقق منها بشكل أكبر، خاصة مع التكهنات التي تفيد بتدهور صحة كيم جونج ووفاته.

ومنذ أول مايو، وتنقل وسائل الإعلام الحكومية بكوريا الشمالية، عددا من القصص حول إرسال كيم أو تلقيه رسائل عامة أو دبلوماسية، لكنها لم تنشر له صوراً لحضوره أحداثاً عامة.