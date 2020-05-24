بعد إعدامه في مسلسل «الاختيار».. هذه هي قائمة الاتهامات الموجهة لـ هشام عشماوي

بثت عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية مسلسل "الاختيار" خلال شهر رمضان الماضي، والذي تناول بطولات العقيد أحمد منسي قائد "الكتيبة 103 صاعقة" والذي توفي عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء.

وتناول المسلسل قصة هشام عشماوي بعملياته الإرهابية التي شارك فيها وتحريضه ضد الجيش المصري.

وقضت المحكمة العسكرية، في الـ 27 من نوفمبر الماضي، بالإعدام شنقاً بحق الإرهابي هشام عشماوي، الضابط السابق في الجيش المصري، والذي أدين بارتكاب 14 جريمة إرهابية، وتم تنفيذ الحكم في الرابع من مارس الماضي.

وعقب إصدار حكمها بالإعدام بحق هشام عشماوي، كشفت المحكمة العسكرية في حيثيات الحكم أن المدان نفذ 14 جريمة إرهابية، هي: المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس عام 2013، وضلوعه في الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" من داخل أحد المستشفيات، واستهداف المركبات العسكرية وقتل مستقليها. وشملت جرائم عشماوي أيضاً استهداف المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة، واستهداف المباني الأمنية بإنشاص، واستهداف مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر في طريق القاهرة – السويس.

وتضمنت جرائم عشماوي أيضاً استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة منها، وتولي "إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس"، و ضلوعه في تنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع أفرادها، وتفجير مخزن أسلحة، وقنص غرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو صوير الصالحية - القصاصين.

وأكدت المحكمة ان عشماوي مدان كذلك باستهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، والتسلل إلى الأراضي الليبية حيث أقام مع عناصر تنظيم "أنصار الشريعة" بمدينة أجدابيا، كما وأسس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

Advertisements

وأظهرت التحقيقات أن عشماوي تولى قيادة المجموعة الإرهابية لـ "أنصار بيت المقدس" خلفاً للمكنى "أبو محمد مسلم"، وانتهج استخدام "تكتيك الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

وكشفت المحكمة أن عشماوي قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، كما قام باستهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود عند تحركها بطريق الصالحية الجديدة.

وذكرت أن عشماوي استهدف أيضاً ناقلة دبابات محملاً عليها دبابة من نوع "إم. 60" في طريق القاهرة-الإسماعيلية، كما استهدف إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند أثناء تحركها بطريق القاهرة-الإسماعيلية، وقد أدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من ضباط وأفراد وتدمير هذه السيارات.

وأكدت المحكمة استهداف عشماوي مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة في 9 أكتوبر 2013.

وذكرت المحكمة أن عشماوي استهدف أيضاً سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود عبر الالتفاف حول تبه جبلية والاختفاء خلفها ثم وبمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط قام باستهدافها وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم.

وكشفت التحقيقات كذلك ضلوع عشماوي بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها في 19 يوليو 2014.

وأعلن الجيش الليبي في بيان له إنه "تم تسليم الإرهابي هشام عشماوي، والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر"، مضيفاً أنه تم القبض على عشماوي خلال تحرير درنة، وتم تسليمه بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.