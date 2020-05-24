بمناسبة عيد الفطر.. السيسي يقدم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بعدد من محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يأتي هذا في إطار المشاركة الوجدانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للإحتفال بهذه المناسبة المباركة.

ووجه الرئيس بتقديم الهدايا لأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا .

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وأعرب أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للرئيس السيسي لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة الأوقات، مؤكدين أن مصر لن تنسى أبداً أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه.

ويحرص الرئيس السيسي على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم في مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفاناً من الدولة المصرية بدورهم الوطني في الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته .