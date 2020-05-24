شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتحديد مواعيد غلق المحال والمقاهى بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجها للحكومة بشأن إعادة الانضباط إلي الشارع المصرى وتنظيم مواعيد عمل المحال التجاريه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة مع اتجاه خطة التعايش مع فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفرصة متاحة لعودة الانضباط للشارع مرة أخرى واستغلال أزمة فيروس كورونا وحزمة الإجراءات الوقائية المتبعة فى الوقت الراهن والتى تنظم مواعيد غلق المحال العامة.

وقال طوبيا، إن الفرصه ذهبيه حالياً، لإعاده ضبط وتنظيم مواعيد عمل المحالات التجاريه والانشطه المختلفه من جديد مستغلين الوضع الراهن ، والذى من خلاله يمكن إعطاء تصاريح محدده بتوقيتات زمنيه عند الموافقه على عوده الانشطه والمحالات التجاريه.

Advertisements

واضاف طوبيا، أن العودة للأوضاع إلتى ما قبل أزمة فيروس كورونا أمر غير مقبول، حيث كان هناك عشوائية فى عمل هذه الأنشطة سواء التجارية أو المحال العامة، حيث كان كل نشاط يحدد لنفسه مواعيد عمله بدون أى قيد أو شرط، وهذا يعتبر جريمة فى حق المجتمع، وخاصه أن مواعيد المقاهى والكافيهات والأنشطة التى كانت تمتد للساعات الأولى من الصباح.

وطالب عضو مجلس النواب،استغلال هذه الفرصه الذهبيه والتى لن تتكرر مرره اخرى لعودة الانضباط العام للشارع المصرى من جديد، على أن يتم تحديد مواعيد كافة الأنشطة التجارية، وخاصه تلك الانشطه التى كانت تعمل بلا ضوابط وتسبب إزعاجا شديداً ومصدرا أساسيا فى التلوث الصحى للمواطن المصرى مثل المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة وخلافه مما يؤثر بطريقه سلبيه على صحه المواطنين واصابتهم بالامراض مما سوف ينعكس إيجابيا على الشارع المصرى وعمليه النظام العام للدوله