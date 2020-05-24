أمن القاهرة يكشف لغز سرقة 244 ألف جنيه في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ 244 ألف جنيه، موضحة أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وأنه ادعى تعرضه للسرقة للاستيلاء على الأموال لمروره بضائقة مالية.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من شخصين (محاسب مقيم بالقاهرة، سائق له معلومات مسجلة) وأقر الأول باتفاقه مع الثاني على السفر إلى محافظة المنيا لاحضار مبلغ مالي (244800 جنيه) من أحد الأشخاص لوجود معاملات تجارية بينهما، وعقب استلام الثاني المبلغ المالي المشار إليه، حدث عطل بالسيارة قيادته "يعمل عليها كسائق" بطريق الأتوستراد بدائرة القسم لنفاذ الوقود، فتوجه لمحطة بنزين كائنة بذات المنطقة، وفور عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لم يُستدل على صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة الثاني وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله وإعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية فخطط للاستيلاء على المبلغ المالي واختلاقه واقعة السرقة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ (238 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة داخل السيارة قيادته وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.