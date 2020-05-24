بسبب كورونا.. توقف الرحلات النيلية في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توقفت الرحلات النيلية بنهر النيل فرع رشيد بمنطقة غرب كفر الشيخ، دسوق، وفوه، ومطوبس، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهر نهر النيل فرع رشيد خاليًا في منطقة غرب كفر الشيخ، من أي قوارب نيلية سواء المخصصة للرحلات، أو الصيد، أو العائمات، باستثناء العائمات المخصصة لإقامة الأفراح فيها، وفقا لحصول مسئوليها على تراخيص رسمية من الجهات المعنية.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارا بغلق المتنزهات، وشواطئ مصيف بلطيم، وكذا شاطئ مصيف مطوبس، وتوقف الرحلات النيلية، خلال عيد الفطر المبارك، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.