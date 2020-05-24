"الخليج 365" رصد التغيير.. الفرق بين ساحات صلاة العيد بأسيوط في عامين -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتاد أهالي محافظة أسيوط، على الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بأداء صلاة العيد، في ساحتي مسجدي ناصر وأبو الجود بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا"، و ساحة أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط وسط حشد كبير من المواطنين وبحضور محافظ أسيوط ومدير الأمن، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .

ومع أزمة وباء فيروس كورونا التي يمر بها العالم، واتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية لتجنب انتشار الفيروس، وأصدرت وزارة الأوقاف قرارًا بتعليق الصلاة في المساجد وساحات العيد والتي كانت تكتظ بالمصلين المؤدين لصلاة العيد وسط حالة من البهجة والسعادة بالعيد.

واكتفى الأهالي بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك داخل منازلهم، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

عدسة "الخليج 365" رصدت من أمام ساحة مسجدي ناصر وأبو الجود بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا"، بمدينة أسيوط، مظاهر العيد هذا العام في ظل الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتزام الأهالي منازلهم، ومقارنة بين عامي 2019 و2020

