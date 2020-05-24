ارتفاع عدد المتعافين من كورونا داخل عزل المنيا إلى 246 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:
تماثل 16 مُصابًا بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا ضمن المحتجزين داخل مستشفى ملوي العام، الذي جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس، للشفاء، اليوم الأحد، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية.
وقالت مصادر صحية، اليوم الأحد، إن إجمالي المتعافين داخل المستشفي منذ افتتاحها يوم 4 من أبريل الماضي وصل إلى 246 شخصًا.
وبحسب تصريحات الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فإن المستشفى جرى تجهيزه لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعته 134 سريرًا منهم 109 أسرة داخلية و25 سرير عناية مركزة.
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