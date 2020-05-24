"عبر المدقات".. "الخليج 365" يرصد رحلة زيارة مقابر السويس في العيد صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أغلقت عناصر الشرطة في السويس المدخل الرئيس لمقابر الروض الجديد الكائن على الطريق السريع الممتد بين المحافظة والعاصمة القاهرة، تنفيذًا لقرارات الحكومة للحد من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، "كوفيد -19 " خلال إجازة عيد الفطر، مع استثناء حالات دفن الجثامين.

إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين المتجهين، في سيارتهم وعلى دراجات آلية، من زيارة ذويهم المتوفين، كعادة متبعة صباح أول أيام عيد الفطر في مدينة الصمود، إذ وفرت المدقات المتاخمة لسور المقابر من جهتي الشرق والغرب طريقا بديلا عن المدخل الرئيس.

وتكفل بالزائرين الذين لا يحضرون للمقابر إلا في الأعياد والمناسبات، بائعو الجريد وسعف النخيل بوصف الطريق البديل لهم، أملا في ألا تنقطع الزيارة في موسم تُروج فيه بضاعتهم ويرفع الطلب عليها ثمنا، دون اعتبار لأي قرارات تستهدف صحة المواطنين ووقايتهم من العدوى.

وتسابق بائعو الجريد من الفتيان والسيدات لنقل بضاعتهم من أمام المدخل المغلق، إلى رأس المدق المحصور بين سور الروض ومستودع أسطوانات البوتاجاز، لبيع بضاعتهم قبل أن يجف خضارها تحت الشمس.

ويمتاز الروض الجديد بكونه أكبر مقابر السويس ويقع في قطعة أرض مربعة الشكل تمتد بالطول من طريق السويس – القاهرة، وحتى طريق المحاجر، يحيطها سور من الشرق والغرب والشمال، بينما يتاخم شريط السكة الحديد جنوب المقابر.

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لكن بعض "باكيات" السور التي هُدمت على يد عدد من الأهالي لفتح منافذ أقرب للوصول إلى موتاهم، أفقدت السور قيمته، وجعلت تأمين المقابر وغلق الطريق المؤدي إليها من الصعوبة بمكان، وسهل دخول وخروج لصوص أبواب المقابر.

وأمام ذلك، جابت دورية شرطة الطرق الفرعية غير الممهدة بين أحواض المقابر، لصرف المواطنين وإثنائهم عن الزيارة صباح اليوم الأحد قبل زيادة الأعداد وحدوث الزحام.

"متعود على زيارة أخويا وجدي أول يوم في العيد الصغير" يقول عبد الرحمن مالك عقب الانتهاء من زيارته لذويه المتوفيين، وأضاف أنه حرص على الذهاب للمقابر بمفرده على غير العادة حيث ترافقه أسرته وعمه في كل مرة.

وأوضح "مالك" أنه فوجئ بتواجد عناصر الشرطة على الباب الرئيس للمقابر، وعدم السماح له وللزائرين من الدخول تنفيذا لقرار الحكومة، للحد من التجمعات في المقابر، " كنت اشتريت جريد وورد من البياعين اللي في الطريق".

ويشير الشاب إلى أنه عقب دخوله من المدق المختصر، شاهد سيارات الشرطة تجوب الطرقات بين أحواض المقابر، وقبل ترجله من سيارته أمام مقابر العائلة فوجئ بشرطي يطلب منه الانصراف، والالتزام بالتعليمات، فاستجاب للأمر، وأنصرف بعدما وضع الفروع الخضراء على قبر شقيقة وجده.