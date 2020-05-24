إحباط بيع 18 طن مجهول ومدعم في السوق السوداء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية لضبط الأسواق ، وتمكن العقيد طاهر خليل رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط (مسئول عن مخزن دقيق سياحي- كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق) لحيازته كميات كبيرة من الدقيق الفاخر مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (11طن دقيق فاخر)، وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مسئول المخزن، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تمكن العميد محمد الهادي وكيل مباحث التموين من ضبط (سائق) حال تواجده بدائرة قسم السلام أول، مُستقلا سيارة مُحمل عليها (7050 طن دقيق بلدي مدعم) وبمواجهته أمام اللواء حازم البدوي نائب المدير العام؛ إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد المطاحن بالاتفاق مع بعض العاملين بالمطحن "جاري تحديهم وضبطهم" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.