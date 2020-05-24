بسبب كورونا.. مدن الملاهي في بورسعيد تغلق أبوابها أول أيام العيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أغلقت مدن الملاهي بمحافظة بورسعيد، أبوابها، صباح اليوم الأحد، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما وضعت إدارات الملاهي أقفالًا حديدية على البوابات، وخلت المدن ومحيطها من أي مظاهر للاحتفال.
ووضعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حواجز حديدية، لغلق كافة مداخل الشاطئ، مع التشديد على أصحاب الكافيتريات المطلة علي الشاطئ بالالتزام بقرارات الغلق، كما جرى وضع حواجز أخرى بمحيط حديقة المنتزه في شارع عاطف السادات "طرح البحر"، لمنع أي تجمعات للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر.
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