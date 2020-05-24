بينها محال كشري ومطاعم.. الأمن يُحرر 21 مخالفة لقرار الحظر في الشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالشرقية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس المدينة، اليوم الأحد، حملة مُكبرة لمراجعة مدى التزام المحال التجارية بقرارات الغلق وتطبيق الحظر الصادر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

شارك في العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والرائد مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، والنقيب أحمد عبدالحليم، والنقيب سامح وحيد، من القوات الخاصة، فيما جرى تحرير 9 محاضر لـ 9 محال تجارية، لمخالفتهم لتعليمات الحظر؛ وذلك بعدما جرى ضبط تجمعات للمواطنين داخل تلك المحال، فضلًا عن عدم حصول أصحابها على رخص توصيل طلبات للمنازل (دليفري)، وجرى تحويل المحاضر إلى قضايا جُنح أمن دولة طواريء.

كما جرى تحرير 12 محضر إشغال طريق، لعدد من المخالفين؛ لمخالفتهم القانون 140 لسنة 1956.