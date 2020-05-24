إزالة 16 حالة لتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 16 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن الحالات بينها 3 تعدٍ بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 610 متر مربع، و9 حالات تعدٍ على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1100 متر مربع، و4 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة على مساحة 312 متر مربع.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي حالات الإزالة الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى الآن بلغت، 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدان و18 قيراط و8 سهم، و2911 حالة إزالة مباني بمساحة 399468 متر مربع.

