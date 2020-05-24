الداخليّة المصريّة تعلن مقتل 21 إرهابيًّا في هجومين شمال سيناء

أعلنت الداخلية المصرية مقتل 21 إرهابيا في هجومين شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للإرتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر".

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وأضافت "تم إستهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك االعناصر، مما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا في مزرعة بمنطقة بئر العبد، إتخذها الإرهابيون بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط، إضافة إلى مقتل 7 عناصر في أحد المنازل في توقيت متزامن، مشيرة إلى إصابة ضابطين خلال التعامل مع العناصر الإرهابية.

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة "إرهابية" على رأسها "ولاية سيناء"، المعروفة سابقا، قبل مبايعتها لتنظيم "داعش"، بإسم "أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على عناصر الأمن أو السياسيين في المنطقة.