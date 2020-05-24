تعرف على أكبر عملية انتهاك للحظر في دولة عربية لأداء صلاة العيد

رغم حظر السلطات السودانية أداء صلاة عيد الفطر في المساجد، في ظل تفشي وباء كورونا، خرق المئات في الخرطوم الحظر وخرجوا لأداء الصلاة.
وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، عن تمديد الحظر العام المتبع في ولايةالخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد. This is a Twitter Status، يخرقون قرار السلطات منع التجمع لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مساجد أو ساحات عامة This is a Twitter Status — TRT عربي (@TRTArabi)
مئات السودانيين في مناطق متفرقة من العاصمة #الخرطوم، يخرقون قرار السلطات منع التجمع لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مساجد أو ساحات عامة pic.twitter.com/jcNjI4J5qM— TRT عربي (@TRTArabi) May 24, 2020
ووفقا لآخر إحصائية أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3378 حالة، وحالات الوفاة إلى 137، فيما تماثل للشفاء 372 مصابا بالفيروس.
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