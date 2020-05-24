وزراء بالسعودية يعايدون المواطنين والمقيمين بعيد الفطر

هنأ عدد من الوزراء السعوديين، المواطنين والمقيمين، بحلول عيد الفطر المبارك. وتحتفل السعودية هذه السنة بعيد الفطر مثل باقي الدول العربية والإسلامية، في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس العربية والإسلامية، في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا واختار المسلمون الاحتفال بعيد الفطر هذه السنة في بيوتهم تجنبا للاختلاط لمنع تفشي وباء كورونا، كما اختارت جل الدول الإسلامية إقامة صلاة العيد في المنازل، عوض المساجد والمصليات، حفاظا على سلامة الناس.

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