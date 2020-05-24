الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا

فازت المملكة الأردنية الهاشمية بلقب الدولة ذات النهج الأمثل عالميا في احتواء كورونا وفق استطلاع أجراه موقع قناة روسيا اليوم.
وبنتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وانتهى مع تكبيرات عيد الفطر حصل الأردن على نحو مليون صوت،ما يساوي 79.6% من إجمالي عدد الأصوات البالغ مجموعها 1246407.
وحلت السعودية في المركز الثاني وبفارق كبير عن المتصدر، حاصدة 18.4% فيما ذهب المركز الثالث للكويت بـ0.7%.
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