زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة غرب إيران بحسب ما اعلنه التلفزيون الرسمي الايراني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.