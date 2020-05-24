الجيش الليبي يعتقل 12 من مرتزقة تركيا جنوب طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضح بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اعتقال “مرتزقة من حاملي الجنسية السورية”.

كما أشار إلى أن “القوات المسلحة قامت باستهداف مجموعات داخل معسكر اليرموك بعد أن أوقعتهم في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر”. وأضاف البيان أن هذا الاستهداف “خلف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الحشد، كما قامت وحداتنا بأسر 12 مرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتبعون لهذه المجموعات”.

بدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 7 مقاتلين سوريين السبت في ليبيا.

إلى ذلك، نشر ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر عدداً من هؤلاء المرتزقة، لم يتسن التحقق من تاريخها.

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أتى ذلك مع تأكيد قائد الجيش مواصلة القتال حتى النصر، قائلاً في كلمة بثت أمس “سنواصل القتال حتى رد المستعمر مذلولا”، ومتهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية “التخلف” بحسب تعبيره.

مرتزقة تركيا

يشار إلى أن عددا من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع قوات الوفاق ووقعوا في الأسر، كشفوا في مقابلات سابقة مع العربية أنهم تعرضوا لعملية خداع من الجانب التركي من أجل القتال في ليبيا.

وكان المرصد السوري أعلن قبل أيام أن خسائر الفصائل الموالية لتركيا تتراكم في ليبيا، بحيث بلغت حصيلة القتلى أكثر من 300، جلهم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وقد سقط هؤلاء بحسب المرصد خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

كما أكد أن تركيا تواصل نقل “المرتزقة” إلى ليبيا للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق في معاركها ضد الجيش الليبي، حيث رصد قبل أيام وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة.