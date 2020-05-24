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ترامب يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

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وقال ترامب في رسالته التي نشرها موقع “البيت الأبيض” على الإنترنت: “أرسل وقرينتي كل التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وسائر أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بعيد الفطر”.

وأضاف: “العيد احتفال بالإفطار لدى المسلمين ويأتي عقب شهر رمضان الذي يتميز بالصيام والصلاة والتأمل، وغيرها من الشعائر الأخرى”.

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وتابع قائلا: “على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح فيروس ، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف الاستثنائية”.

وأشار إلى أنه: “بينما يحتفل المسلمون بالفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة”.

واختتم ترامب رسالته بالقول: “الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا… كل الأمنيات بعيد فطر مبارك وسعيد”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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