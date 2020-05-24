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جاء ذلك أثناء إعلان ماكيناني عن تبرع ترامب براتبه في الربع الأول من العام الجاري لصالح وزارة الصحة، بغية دعم جهود محاربة فيروس كورونا المستجد.
وعرضت ماكيناني على الصحفيين شيكا مصرفيا من بنك Capital One بقيمة مائة ألف دولار، على الرغم من أن هذه الوثيقة تضم بيانات مصرفية شخصية للرئيس الأميركي.
وتشمل المعلومات رقم حساب ترامب المصرفي وأرقام التوجيه التي تمنحها جمعية المصارف الأميركية إلى البنوك الأعضاء فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف بيانات ترامب المصرفية بـ”الخطأ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.