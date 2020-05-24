الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكورونا في 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

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سجلت الولايات المتحدة، السبت، 1127 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97048 إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وفي المجموع، سجلت في البلاد رسميا 1.621.658 إصابة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى في العالم، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً.

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وستُنكّس الأعلام حتى الأحد في البلاد تكريماً لضحايا وباء كورونا.

وفي نيويورك الولاية الأميركية الأكثر تضررا من كوفيد-19 تراجعت الحصيلة اليومية للوفيات السبت إلى 84، وهي الحصيلة الأدنى منذ 24 مارس.

وفي وقت تعاني شركات أميركية كبيرة من الأزمة الناجمة عن تفشي الوباء، أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية “هيرتز”، التي تأسست قبل أكثر من 100 عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، الجمعة أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.