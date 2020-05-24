احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
سجلت الولايات المتحدة، السبت، 1127 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97048 إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وفي المجموع، سجلت في البلاد رسميا 1.621.658 إصابة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى في العالم، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً.
وستُنكّس الأعلام حتى الأحد في البلاد تكريماً لضحايا وباء كورونا.
وفي نيويورك الولاية الأميركية الأكثر تضررا من كوفيد-19 تراجعت الحصيلة اليومية للوفيات السبت إلى 84، وهي الحصيلة الأدنى منذ 24 مارس.
وفي وقت تعاني شركات أميركية كبيرة من الأزمة الناجمة عن تفشي الوباء، أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية “هيرتز”، التي تأسست قبل أكثر من 100 عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، الجمعة أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.