بسبب العيد.. الصدر يخالف السيستاني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

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وقال المكتب في بيان مقتضب، إن ”مكتب السيد الشهيد الصدر يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك“.

على النحو ذاته، أعلن مكتب المرجع الديني محمد الخالصي أن الأحد هو أول أيام العيد.

وقال المكتب، في بيان، إنه ”نظراً لثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، مساء السبت، يعلن مكتب الخالصي أن الأحد، هو أول أيام شهر شوال لهذه السنة“.

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وفي وقت سابق السبت، أعلن المرجع الديني الشيعي علي السيستاني أن الأحد هو مكمل لشهر شوال، بعد تعذر الرؤية بالعين المجردة.

وبذلك، سيحتفل قسم من شيعة العراق الأحد بأول أيام العيد مع السنة.

وجرت العادة في العراق أن يبدأ الشيعة صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة، والعيد بعد يوم من إعلان السنة عطلة عيد الفطر.