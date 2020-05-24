غزة تسجل أول وفاة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

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وقالت الوزارة في بيان إنّ “فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاماً)، من محافظة خان يونس، توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها” بالفيروس.

في الأيام الأخيرة أدت عودة مئات من سكان غزة إلى القطاع المحاصر إلى رفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بأكثر من الضعف، ما عزز المخاوف من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

وسجّلت غزة 20 إصابة خلال أشهر في ظلّ إقفال المعابر مع مصر وإسرائيل لتجنب انتشار الفيروس.

لكنّ الوضع تغيّر بعد فتح السلطات المصرية معبر رفح لعودة نحو ألف وخمسمئة من الفلسطينيين إلى القطاع، كما عاد عشرات آخرون من الأردن عبر معبر بيت حانون (ايريز)، ونقلوا جميعا إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي.

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وسُجلت 35 إصابة جديدة بين العائدين، رصدت 25 منها الخميس، وفق ما قالت السلطات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 55 إصابة.

وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحافي “تأكدت مخالطة هؤلاء المصابين للعشرات من العائدين (عبر معبر رفح الحدودي مع مصر) خلال عودتهم إلى القطاع وفي مراكز الحجر الصحي”.

وأضاف أنه “يجري التحقق من مخالطتهم لأشخاص من خارج مركز الحجر الصحي”.

وكانت سلطات حماس خففت من الإجراءات الوقائية التي فرضتها منذ مارس، إذ سمحت قبل أسبوعين بفتح المقاهي والمطاعم مع إلزام روادها بإجراءات التباعد الاجتماعي.