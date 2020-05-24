كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل 8599 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 8599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وأكدت السلطات الروسية، أنه تم الإبلاغ عن 9434 حالة جديدة من فيروسات كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة البلاد إلى 335,882.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، سجل مركز الاستجابة لأزمة الفيروس في روسيا 139 حالة وفاة جديدة بعد تسجيل 150 حالة وفاة في اليوم السابق، ليصل عدد الوفيات إلى 3838.

وفي وقت سابق، أكدت السلطات الصحية الروسية، أن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد تجاوز 300 ألف إصابة.

وقد أكدت الحكومة الروسية، أنها نجحت في الحد من ازدياد عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد.

Advertisements

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

وفي سياق منفصل، يشتبه في إصابة رمضان قاديروف زعيم منطقة الشيشان الجنوبية الروسية بفيروس كورونا المستجد، وكما أفادت ثلاث وكالات روسية جديدة، فإنه يتلقى العلاج في مستشفى في موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر طبي لم تذكر اسمه، أن حالة "قاديروف"، 43 سنة، مستقرة، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل. ولم تؤكد السلطات الشيشانية أو تنفي التقارير، ولم يرد المسؤولون بمن فيهم المتحدث باسم "قادروف"، إلمان فاخيدوف على المكالمات الهاتفية، كما أوردت وكالة "رويترز".

أصبح "قاديروف"، الحليف المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس الشيشان في عام 2007 في أعقاب حربين وحشيتين بين الجيش الروسي والقوات الانفصالية والإسلامية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

تنسب موسكو إلى "قاديروف"، الذي يصف نفسه بأنه "جندي مشاة" لـ"بوتين"، في كبح جماح التمرد الإسلامي المتطرف في منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية المسلمة، لكن أنصار حقوق الإنسان يتهمونه بتزعم انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.