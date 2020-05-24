خلال 18 ساعة الأخيرة.. 48 حالة تعاف من كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، في آخر تحديث لها، إنها سجلت 48 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، خلال 18 ساعة الأخيرة، ترفع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4686 حالة.

وسجلت الوزارة، خلال الساعات الأخيرة، استقرارا في حالات الوفيات في 198 حالة، وعدم تسجيل أي وفاة إضافية بالفيروس خلال 18 ساعة الأخيرة.

وسجلت اليوم، 23 حالة إصابة جديدة خلال 18 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 7429 حالة.

ويمضي المغاربة اليوم الأحد، عيد الفطر في أجواء استثنائية، أقيمت فيها صلاة العيد في المنازل بسبب إغلاق المساجد، وتعذر فيها التزاور والتجمع العائلي، بسبب حالة الطوارئ التي دخلت فيها البلاد على خلفية جائحة كورونا.