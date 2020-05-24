عاجل.. 23 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب أول أيام عيد الفطر والحصيلة ترتفع إلى 7429

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحسب آخر تحديث للوزارة، اليوم، فقد تم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة خلال 18 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 7429 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 4686 حالة، بعد تسجيل 48 حالة تعاف جديدة، وسط استقرار حصيلة المتوفين بسبب كورونا في 198 حالة.

وتقول وزارة الصحة، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة، المسجلة خلال الأيام الأخيرة، يتم اكتشافها في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، وأغلب المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، وسط تراجع الحالات المتكفل بها بعد تفاقم وضعها الصحي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ويمضي المغاربة اليوم الأحد، عيد الفطر في أجواء استثنائية، أقيمت فيها صلاة العيد في المنازل بسبب إغلاق المساجد، وتعذر فيها التزاور والتجمع العائلي، بسبب حالة الطوارئ التي دخلت فيها البلاد على خلفية جائحة كورونا.