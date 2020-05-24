الفنانة المصرية رجاء الجداوي تصاب بكورونا

أصيبت الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا، حسب ما أكدته ابنتها.

ونقل موقع اليوم السابع المصري، عن ابنة الجداوي، أميرة، أنها فوجئت فجر أمس السبت، بإرتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 درجة مئوية، ما جعلها تخضع على الفور للتحاليل، فكانت النتيجة إيجابية.

وأشارت ابنة الجداوي إلى أن والدتها متماسكة ولديها ثقة كبيرة فى الله، بأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

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ووجهت ابنة الفنانة القدرة الشكر لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، على الإهتمام بوالدتها.

وتبلغ رجاء الجداوي 82 سنة، وتمتد مسيرتها الفنية لما يفوق نصف قرن، قدمت خلالها الكثير من الأعمال في السينما والتلفزيونية.

يذكر أن مصر سجلت عدد إصابات وصل وفق آخر الأرقام المعلنة، 16513 إصابة.