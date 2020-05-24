بدون خطبة.. الملك يؤدي صلاة العيد في احترام للحجر الصحي

أدى الملك محمد السادس، صباح اليوم الأحد، صلاة العيد، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي دخلت فيها البلاد منذ أزيد من شهرين، بسبب جائحة كورونا.

وفي ظل هذه الظروف، أدى الملك هذه الصلاة، دون خطبة، في إطار احترام الحجر الصحي، والتدابير الوقائية التي اتخذتها البلاد، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن الملك كان قد أحيى ليلة القدر، قبل ثلاثة أيام، في جو مماثل، حيث اقتصرت على عدد قليل من الأفراد، واحترم فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ويعيش المغاربة هذه السنة، أجواء عيد استثنائي، في ظل الحجر المنزلي، وإغلاق الساجد، بسبب فيروس كورونا الذي مس أزيد من سبعة آلاف شخص داخل البلاد.