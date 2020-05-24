زيادة تلقائية للساعة في الهواتف تولد الارتباك.. آذان الفجر رفع قبل موعده!

فوجئ عدد من المواطنين المغاربة، صباح اليوم الأحد، بتغيير تلقائي في الساعة في هواتفهم الذكية، بعد أن شهدت زيادة ساعة واحدة، ليصبح التوقيت GMT +1، قبل أسبوع من العودة الرسمية للساعة الإضافية.

ولاحظ عدد من المواطنين، زيادة لستين دقيقة في هواتفهم، تلقائيا، على الساعة الثانية فجر اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر.

الزيادة في ساعات الهواتف، تسبب في ارتباك كبير في صلاة فجر اليوم، حيث رفع عدد من المؤدنين، في مدن سلا والدار البيضاء على الخصوص، آذان الفجر، ساعة قبل توقيته.

يشار إلى أن المغرب، كان قد عاد لتوقيت غرينيتش قبل بداية شهر رمضان، ومن المنتظر أن يعود للساعة الإضافية، يوم الأحد المقبل.