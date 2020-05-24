طقس نهاية الأسبوع.. أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا بكل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وجنوب البلاد مع تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة ومحملة بقطرات أو زخات مطرية ورعد فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها. عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، هذا إلى جانب هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية وشرقية بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي أو من الشمال أحيانا بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بباقي الأرجاء الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بالسايس، وداخل منطقتي الغرب واللوكوس، وسهول كل من تادلة وتانسيفت والرحامنة، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و24 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وأقصى شمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وما بين 30 و36 درجة في ما تبقى من المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي، وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 36 و43 درجة بكل من السايس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسوس، وأقصى الجنوب-الشرقي للمملكة، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 43 و45 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وما بين سبتة وطنجة-المتوسط، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة-المتوسط وطنجة، وهائج سيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب المملكة.